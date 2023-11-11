Motorine indirim geliyor
13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlik nedeniyle akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Motorine indirim geliyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
Benzin fiyatlarında ise pazartesi gecesi bir değişim olmayacak.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,38 TL’ye, Ankara’da 36,96 TL’ye, İzmir’de 37,14 TL’ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.