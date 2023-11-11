Motorine indirim geliyor

13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki hareketlik nedeniyle akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Motorine indirim geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise pazartesi gecesi bir değişim olmayacak.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,38 TL’ye, Ankara’da 36,96 TL’ye, İzmir’de 37,14 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Etiketler
Motorin Motorin fiyatları İndirim
ATV'nin Safir dizisi adres değiştirdi! Seyircileri şaşkına çeviren gelişme ATV'nin Safir dizisi adres değiştirdi! Seyircileri şaşkına çeviren gelişme
48 ülkeden kripto varlıklara ilişkin karar 48 ülkeden kripto varlıklara ilişkin karar
Yoksulluk derinleşiyor: Faturasını ödeyemeyen 41 bin kişinin elektriği kesildi Faturasını ödeyemeyen 41 bin kişinin elektriği kesildi
Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı! Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı!
Davalık olmuşlardı: CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı
Söyledikleri bir bir yaşanıyor: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Meteoroloji 12 kent için uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 12 kent için uyardı
Kızılcık Şerbeti'nin 10 Kasım'a özel sahneleri gündem oldu Kızılcık Şerbeti'nin 10 Kasım'a özel sahneleri gündem oldu