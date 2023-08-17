Motorine indirim bekleniyor

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

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