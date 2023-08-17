Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.