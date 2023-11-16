Motorine gece yarısı bir zam daha: Pompaya yansıdı
Geçtiğimiz gün indirim gelen motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatında ise değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.