Motorine büyük zam: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarında paralel ivme devam ediyor. Doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması ise akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Akaryakıt sektör fiyatlarındaki oynaklıklar nedeniyle son olarak gece yarısı benzine büyük bir zam yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarına bu kez çok büyük kez zam yapıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 19 Haziran Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 HAZİRAN SALI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24.04 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 23.87 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.72 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 24.45 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 24.29 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.75 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 24.47 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 24.40 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,24TL