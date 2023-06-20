Motorine büyük zam: İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarına bu kez çok büyük kez zam yapıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

Motorine büyük zam: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarında paralel ivme devam ediyor. Doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanması ise akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Akaryakıt sektör fiyatlarındaki oynaklıklar nedeniyle son olarak gece yarısı benzine büyük bir zam yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarına bu kez çok büyük kez zam yapıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 19 Haziran Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 HAZİRAN SALI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24.04 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 23.87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.72 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 24.45 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 24.29 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.75 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 24.47 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 24.40 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,24TL

Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor
Daron Acemoğlu: Faizleri birden arttırmak problem olabilir, ABD’de iki banka battı böyle Daron Acemoğlu: Faizleri birden arttırmak problem olabilir
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
Tren kaçtı, şimdi koşun arkasından Tren kaçtı, şimdi koşun arkasından
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor' Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı: 'Birinci perde kapanıyor, ikinci perde açılıyor' Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolara ne olacağını açıkladı
Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister? Burçlar ve cinsel yaşamları: Hangi burç yatakta ne ister?
Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı Aynı formülü uygulayarak 14 kez büyük ikramiye kazandı
'İhtiyaç kredilerine 50 bin lira sınırı' iddiası: 'Daha da aşağı çekilebilir' 'İhtiyaç kredilerine 50 bin lira sınırı' iddiası: 'Daha da aşağı çekilebilir'