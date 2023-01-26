Motorine bir zam daha: Yarın indirim bekleniyor!
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak, bugün gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 83 kuruş artışa gidildi.
Gece yarısı itibariyle motorine 83 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.
CUMA GÜNÜ İNDİRİM BEKLENİYOR
Öte yandan benzin ve motorinde, 60'ar kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirim, cuma gününden itibaren geçerli olacak.
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