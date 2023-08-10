Motorine bir zam daha geliyor!

Dolar fiyatlarındaki dalgalanma otomobili olanları vurdu. Art arda gelen zamların ardından motorine bir zam daha beklendiği bildirildi.

Motorine bir zam daha geliyor!

Temmuz sonu ve ağustos başında gelen zamların ardından dolardaki yükseliş ve akaryakıtta global piyasalarda yaşanan artış, zam olarak pompaya yansıyacak. Motorine cuma günü 1,30 TL zam gelecek.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Seçimden önce benzin ile motorin fiyatlarına gelen ÖTV ve brent petrol zamlarından sonra akaryakıt fiyatları 2 kata yakın yükseldi.

Temmuz sonu ve ağustos başında gelen zamların ardından dolardaki yükseliş ve akaryakıtta global piyasalarda yaşanan artışın zam olarak pompaya yansıması kaçınılmaz oldu. sosyal medyada motorine 4 TL, benzine de 3 TL zam geleceği iddiası vardı.

Global piyasalarda oluşan güncel fiyatlar ve dolardaki yukarı yönlü hareket ile 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL zam gelecek. Aksi bir açıklama gelmez ise İstanbul'da motorinin litresi 38,75 TL'ye çıkacak. Böylece 4 Mayıs'tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş olacak.

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