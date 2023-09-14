Motorin fiyatlarında son iki yılda dev vergi!

Enflasyon ve dolar kurunda yaşanan yükseliş TL’nin değer kaybetmesine yol açarken, son olarak benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.65 TL zam geldi.

Böylece benzinin litre fiyatı, 38,52 TL seviyesine çıkarken, motorinin litre fiyatı ise geçtiğimiz çarşamba günü yapılan 2.06 TL zamla birlikte 40 liranın üzerine çıktı.

SEÇİMDEN BU YANA MOTORİNDE ZAM ORANI YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Son yapılan zamla birlikte benzin fiyatları seçimlerden bu yana yüzde 94 zamlandı. Motorin fiyatlarında ise seçimden bu yana yapılan zam oranı yüzde 100'ü aştı.

MOTORİNDE SON İKİ YILDA YÜZDE 700 VERGİ

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından motorin fiyatlarında son iki yılda yaşanan vergi artışlarına dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Tarih 13 Eylül 2021 Ankara merkezde motorinin litre satış fiyatı 7,33 TL. Bunun 1,95 lirası ÖTV ve KDV. (O dönem eşel mobil sistemi uygulandığından litrede ÖTV 0,84 TL) Yani o gün 45 litrelik bir depo motorin için 87,75 TL vergi ödeniyordu! Tarih 13 Eylül 2023 Ankara merkezde motorinin litre satış fiyatı 40,54 TL. Bunun 13,80 lirası ÖTV ve KDV. Bugün 45 litrelik bir depo motorin için 621 TL vergi ödeniyor!Ödenen vergi miktarındaki iki yıllık artış 7 kat, yani yüzde 700" dedi.

"DOLAYLI VERGİLERİ ÇOK SEVERLER"

Bingöl, "Ama bizler ek MTV’ye gösterdiğimiz tepkinin yarısını bile yılda üç ek MTV kadar daha fazla akaryakıt vergisi ödemeye göstermiyoruz. Çünkü dolaylı vergilerde, verginin ödeyicisi ile mükellefi ayrışır ve bu ayrışma nedeniyle verginin psikolojik baskısı daha az hissedilir, vatandaşın tepkisi düşük olur ve toplumda da vergi bilincinin gelişmesine engeldir. Ülkeyi yönetenler başta bu nedenle olmak üzere, hem kolay ve zahmetsiz olması nedeniyle, hem hızlı tahsilat nedeniyle, hem de enflasyonist ortamlarda gelirlerinin artması nedeniyle dolaylı vergileri çok severler. Bizler daha çok vergi öderiz, onlar daha çok harcama yaparlar" ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA TEMMUZ AYINDA ÖTV ARTIŞI YAPILMIŞTI

Öte yandan Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem