Altın fiyatlarına Fed kıskacı: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altın fiyatları baskılandı. Bu gelişmelerle gram altın yatay seyre geçti.

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Altın fiyatlarına Fed kıskacı: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın kasım veya aralık ayında 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 42'ye çıkarken, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ALTININ ONS FİYATI BASKILANDI

Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ederken, altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarına Fed kıskacı: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında bin 652 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında bin 653 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 960 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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