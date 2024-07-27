Moody's, Tüpraş'ın Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu iki basamak yükselterek "B2"den "Ba3"e çıkardı.

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Moody's, Tüpraş'ın Kredi Notunu Yükseltti

Tüpraş Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's’ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

Moody's tarafından, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, ülke görünümünün "Pozitif" olarak korunduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu gelişmeyi takiben Moody's tarafından Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "B2"den iki basamak yükseltilerek "Ba3"e çıkartılmış, görünümü "Pozitif" olarak teyit edilmiştir." denildi.

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