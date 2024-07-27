Bankalar Promosyon Yarışına Girdi: İşte En Yüksek Ödeme Tutarı...

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi, bankalar promosyon yarışına girdi. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu?

Bankalar Promosyon Yarışına Girdi: İşte En Yüksek Ödeme Tutarı...

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte gözler banka promosyonlarına çevrildi. Peki bankalar promosyonlarını artırdı mı, şu anda bankalarda promosyonlar ne kadar oldu? Emekliler yüksek promosyon için nasıl bir yol izlemeli? Banka seçimi nasıl olmalı?

Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili “Son yapılan maaş zamları ile beraber ödenecek tutarlar da arttı. Hem normal emeklilerin maaşı hem de en düşük emekli maaşı alanların aylıkları artmış oldu'' şeklinde konuştu.

Özel bankaların zamma göre uyarlama yaptığını söyleyen Bayram, ''Daha önce maaşların arttığı dönemlerde promosyon güncellemeleri yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanını işaret etmesiyle birlikte devlet bankaları promosyonları 8 bin TL ile 12 bin TL arasına çıkarmıştı. Özel bankaların da promosyonları artırması gerektiği çağrısında bulunmuştu'' dedi.

Devlet bankalarında zammın söz konusu olmadığının altını çizen Bayram, ''Kişiler bankalara gidip pazarlık yapmak suretiyle promosyonları artırabilirler. Şu anda özel bankalar en yüksek 18 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor'' şeklinde konuştu. Bayram'ın ifadeleri şu şekilde:

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYONLAR DAHA DA ARTAR MI?

"Özel bankalarda promosyonlar daha da artabilir. Burada emekliler pazarlık yapabilir. Şu an için yeni bir kampanya bulunmamaktadır."

YÜKSEK PROMOSYON İÇİN NE YAPILMALI?

"Burada emeklilerin kullanmış olduğu diğer banka ürünlerini düşünmek gerekiyor. Eğer bir emekli aktif şekilde bankayı kullanıyorsa başka ürünlere göre de promosyon anlaşması yapabilir. ‘Ben sizin kredi kartı müşterinizim, ben sizden kredi çektim’ şeklinde anlaşma yapabilir. Varsa bir kredisi veya başka ürünü bir başka bankaya taşımak suretiyle pazarlık yapabilir ve promosyon tutarlarını bir üst limite çıkarabilirler."

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