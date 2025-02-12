Mobilya Alışverişinde Taksit ve Kredi Çağrısı

Mobilya sektörü, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artışla 355 milyon 691 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör temsilcileri hareketliliğin artması için taksit sayısının 9’dan 12’ye çıkarılması gerektiği çağrısını yaparken, kredi kartlarına uygulanan faizlerin de düşmesini istedi.

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Mobilya Alışverişinde Taksit ve Kredi Çağrısı

Mobilya üreticileri sitesi Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, 213 ülkeye ihracat yapan mobilya sektörü 2024 yılını 4 milyar 459 milyon dolar ihracatla kapattı. Sektör ocak ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artışla 355 milyon 691 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sektör, ocak ayında ihracatını sırasıyla en çok Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya’ya yaptı. Ocakta yüzde 73,28 ile ihracatın en çok arttığı ülke Suudi Arabistan olurken, katma değerli ihracatın önemli duraklarından ABD’ye de ihracat yüzde 9,69 yükseldi.

HAKSIZ REKABET VURGUSU

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, yıllık 12 milyar dolarlık üretim hacmi yakalayan, 500 bin kişinin çalıştığı mobilya sektöründe ihracatta pozitife dönüşün Ekim 2024’te başladığını kaydetti. İhracatta devam eden artışın, yılın ilk ayında da kendisini gösterdiğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Suriye pazarındaki gümrük tarifelerinin düzenlenmesiyle birlikte önümüzdeki dönem bu pazarda da ciddi bir artış bekliyoruz. Mobilya sektörü, ayrıcalıklı sektör olarak kabul edilip sektöre verilen kredilerde destekler artırılmalı. Bu yıl için hedefimiz ise 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilmek. Aynı zamanda, Türkiye’de yaklaşık 45 bin tane mobilya üreticisi var. Bunlardan 39 bin tanesinde bir kişi çalışıyor, yani firma sahibi aynı zamanda çalışan. Burada bir düzenleme yapılıp mobilya sektöründeki haksız rekabetin önüne geçilebilirse sektör hızla büyüyüp 20 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaşabilir."

MOBİLYADA TAKSİT ÇAĞRISI

Çalışkan, faiz oranlarının gerilemesiyle evleneceklerin, iş kuracakların krediye daha kolay ulaşacağını öngördüklerini belirterek, "Bu da sektörde hareketlilik oluşturacaktır. Ancak taksit sayısının 9’dan 12’ye çıkarılması gerektiği gibi, kredi kartlarına uygulanan faizlerin de düşmesi gerekiyor. Şu an Türkiye ortalamasının yüzde 10 altında çalışıyoruz. Hareketlilik sağlayabilmek için maliyetleri fiyatlarımıza yansıtmıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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