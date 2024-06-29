Milyonlarca emekliye kötü haber: O düzenleme torba yasaya girmedi...

Memurların ve emeklilerin alacağı zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz'da belli oluyor.

Ekonomi kulisleri en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve kök maaşa düzenleme yapılıp yapılmayacağı haberleriyle çalkalanıyor.

Ekonomim.com'un haberine göre hükümetin özellikle vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis'e sunacağı torba yasa taslağına emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesi girmedi.

Bu da 10 bin TL altında maaş alan milyonlarca emeklinin hiç zam alamayacağı anlamına geliyor. Bu konuda son söz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Maaşı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesi, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenen torba yasa taslağına girmedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 5 madde eklenirken, kamuoyunda kök maaş düzenlemesi yapılmaması halinde 10 bin TL altında maaş alan emeklilerin temmuz zammından yararlanamayacağı yönündeki eleştirilere rağmen, bu madde girmedi.

KÖK MAAŞA ZAM HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Eğer kök maaşınız 8 bin TL ise ve tahmini 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak açıklanırsa, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL rakamı hiç artırılmazsa siz oransal zamdan faydalanamayacaksınız demektir. Çünkü sizin maaşınız 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Bu durumdaki emekliler hiç zam alamıyor.