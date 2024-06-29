"Asgari ücret" anketinden dikkat çeken sonuçlar

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirterek, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi. Ancak asgari ücretle geçinmekte zorlanan milyonlarca kişinin ara zam beklentisi bitmedi.

ORC ARAŞTIRMA'DAN "ASGARİ ÜCRET" ANKETİ

ORC Araştırma, 10-14 Haziran tarihleri arasında 5 bin 620 kişi ile "asgari ücret" anketi yaptı. Vatandaşların beklentisi anketlere de yansıdı.

Vatandaşlara, "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçları dikkat çekti.

Vatandaşların yüzde 8,9'u "evet" derken, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 77,6 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 13,5 olarak açıklandı.