THY, 1000 kabin memuru ve 900 pilot alacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'ye bin kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıkladı. Bunun yanında Bolat 2 yıl içinde tüm THY uçaklarında internetin ücretsiz olacağını söyledi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında soruları yanıtladı. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacaklarını açıklayan Prof. Dr. Bolat, ''Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak'' dedi.

Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın ifadeleri şu şekilde:

2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacağız.

Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak.

AJET'İN MİSYONU ANKARA'YI 3. BÜYÜK TURİZM BAŞKENTİ YAPMAK

''AJet ilk başladığında iç hat olarak başladı. AJet'in bir misyonu da Ankara'yı 3. büyük turizm başkenti yapmak. Dünyada turizmde bir numara İstanbul. Paris ve Londra'yı geçti.

Trump ve Joe Biden tartışması sırasında Türkiye reklamı girdi. ABD'den gelen turistler iyi para bırakıyor. ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1,3 milyon oldu. 3-4 yıl içerisinde 2,5 milyonu buluruz diye tahmin ediyorum. ABD'de 14 noktaya uçuyoruz. En son Denver açıldı. Philadelphia, Memphis, Orlando yeni düşündüğümüz yerler.''

NEDEN İSİM DEĞİŞTİ?

''Anadolu Jet ile Ankara üzerinden birçok şehre uçuyorduk. Şimdi AJet kendi yönetimi var, kendi bütçe hedefi var. AJet'in 10 yıl içinde 200 uçaklık filo kurma ve Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedefi var. Neden isim değişti? Avrupa'dan Sabiha Gökçen ve Ankara'ya turist getirmek istiyoruz. Akılda kalıcı bir isim olsun istedik.''