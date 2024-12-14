Milli Emlak Yılın Son Fırsatını Duyurdu: 36 İlde KDV’den Muaf Yüzlerce Arsa Satışa Çıktı!

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu toplam 36 ilde, 24 ay taksitle ve emlak vergisi muafiyeti avantajlarıyla satılık arsalar ve hazine arazileri satışa sunuldu.

Pandemi dönemindeki arsa fiyatlarındaki artışlara alternatif olarak, atıl durumda olan hazine arazilerini satışa çıkarılmaya devam ediyor.

YILIN KAÇIRILMAYACAK SON FIRSATI

Milli Emlak’ın yayımladığı ilanlar kapsamında 36 ilde yüzlerce arsa satışa sunuluyor. Çanakkale Biga’da arsalar 170 bin TL’den başlarken, satış fiyatları genel olarak 170 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Bu fırsatlar için 24 ay taksit imkanı sağlanırken, aylık 7 bin 83 TL taksitle arsa sahibi olma imkanı sunuluyor.

İHALE USULÜYLE SATILACAK

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar, ihale yöntemiyle alıcı buluyor. İhaleler için belirlenen tarihlerde yapılan tekliflerle en yüksek teklifi veren alıcı, arsayı satın alacak.

HAZİNE ARAZİSİ ALMANIN AVANTAJLARI VE RİSKLERİ

Milli Emlak’tan hazine arazisi almanın birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bu avantajlar arasında özellikle 24 ay taksit ve 5 yıl emlak vergisi muafiyeti gibi cazip fırsatlar bulunuyor. Ayrıca, peşin ödemede %20 indirim de sağlanıyor.