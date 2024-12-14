Emekli ve Memur Zammında Son İpucu! Genci Yaşlısı Cuma Gününü Bekliyor: Merkez Bankası Duyuracak

Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve Güney Kore ile Fransa'daki siyasi krizlerin derinleşmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller de enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini besledi.

ABD'de açıklanan veriler ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirse de, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor. ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam ederken, Trump'ın politikaları ile Fed'in atacağı adımlar arasında uyumsuzluk çıkabileceğine dair kaygılar da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

FED FAİZ KARARI HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

Analistler, Fed'in bu hafta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydederek, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DOLARA TALEP ARTTI ENDEKS YÜKSELİŞTE

ABD'de başkan seçilen Trump'ın, Çin başta olmak üzere önemli ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması ve Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırdı.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 1'e yakın yükselişle 107 seviyesinin üzerine çıkarak son 2 yılın en yüksek seviyesi olan 108,1'i zorlamaya devam etti.

Özellikle Orta Doğu'daki karışıklıklar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalar güvenli liman varlıklara yönelimi artırırken, altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 650 dolardan alıcı buldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,40 ile son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgesel jeopolitik risklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı da haftalık bazda yüzde 4,5 artarak 74,1 dolarda bulunuyor.

Trump'ın seçimleri kazanmasıyla üst üste rekorların izlendiği Bitcoin, 103 bin doların üzerine çıkmasının ardından bu seviyelerden geri çekilerek 92 bin dolara kadar indi. Bitcoin geçen haftayı yüzde 2,3 yükselişle 102 bin 140 dolarda dengelendi.

ABD’DE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Pazartesi New York Fed Sanayi Endeksi, S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İmalat, salı perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, cari denge, konut başlangıçları, inşaat izinleri, perşembe büyüme, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi, ikinci el konut satışları, cuma kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

TÜRK BORSASI YÜKSELİŞTE

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,9520'den kapattı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON İPUCU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, ekimde cari işlemler hesabında 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari denge yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.

Yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı Konut Fiyat Endeksi (KFE), çarşamba konut satışları cuma tüketici güven endeksi verileri açıklanacak.

Ayrıca Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de emekliye, memura zamda son ipucunu verecek. Geçtiğimiz ay Aralık ayı enflasyonu için yüzde 1,67’lik artış öngörüsünde bulunan bankanın bu ay açıklayacağı rakam sonrası zamlı maaş tablosu tahminleri son kez değişecek.

Kaynak: AA