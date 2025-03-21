Merkez Bankası’nın TL’yi Tutma Çabası! Herkes Bunu Merak Ediyordu: Tek Günde 11,2 Milyar Dolarlık Azalış

İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı Çarşamba günü döviz piyasasında büyük bir dalgalanma yaşanırken dolar 41 lirayı aşmıştı. Bu seviyeye göre TL'nin yılbaşından beri değer kaybı da yüzde 6,7'ye yükseldi. TCMB’nin müdahalesi ile kur 38 lira seviyesine kadar çekildi.

1 GÜNDE 11,2 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Reuters’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaları sarsan gelişmeler sonrası tek günde 11,2 milyar dolarlık net döviz pozisyonu kaybı yaşadı.

Bankacılar azalışın yaklaşık 10 milyar dolar ile büyük bölümünün çarşamba günü öğleden önce yapılan döviz satışlarına ilişkin olduğunu söyledi. Düşüşün bir bölümü ise bankacılara göre diğer rutin işlemlerden kaynaklı. Ayrıca, aynı gün öğleden sonra ve sonraki günlerde yapılan döviz işlemleri ise takip eden bilançolara yansıyacak.

Bankacılar çarşamba günü yaklaşık 10 milyar dolar döviz satışı yapıldığını hesaplamıştı. Tahminler 8-11 milyar dolar bandında idi.

Kaynak: Reuters