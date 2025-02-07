Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup! Kira Fiyatları Planı Bozdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024'te enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine hükümete mektup gönderdi. Enflasyondaki en önemli kalemin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda olduğu gibi kira fiyatlarında olduğu belirtildi.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup! Kira Fiyatları Planı Bozdu

Enflasyon düşüş eğilimine girse de yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Açık Mektup" gönderdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinde yer alan mektupta, kira fiyatlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kalemler hizmet enflasyonunda ataletin sürmesinin nedenlerinden biridir. Bu
kapsamda, kira ve eğitim kalemleri öne çıkmıştır. Kira artış oranlarının belirlenmesinde
gerçekleşen enflasyon büyük önem arz ederken, konut sektörü arz-talep koşulları da kira
enflasyonunu yukarıya çekmiştir. Böylelikle kira enflasyonu, diğer hizmet kalemlerinden hem
seviye hem de atalet yönünden ayrışmıştır. Yıl içerisinde genelde bir kez fiyat belirleyen ve
gerçekleşen enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan eğitim hizmetleri de yılın ilgili
döneminde enflasyonu yukarı çeken bir diğer unsur olmuştur. Diğer taraftan, özellikle yılın ikinci
yarısında lokanta-otel, eğlence-kültür, paket tur gibi talep koşullarına duyarlı bazı hizmet
kalemlerinde enflasyon daha ılımlı seyretmiştir."

Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup! Kira Fiyatları Planı Bozdu - Resim : 2

"EKONOMİK KOŞULLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

enflasyon hedeflerine ulaşabilmek için gelecekteki ekonomik koşulları izlemeye devam edeceğini ve gerekli önlemleri alacağını açıkladı. Bu kapsamda, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda maliye politikasının da destekleyici olacağı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup! Kira Fiyatları Planı Bozdu - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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