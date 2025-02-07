Merkez Bankası'ndan Hükümete Açık Mektup! Kira Fiyatları Planı Bozdu

Enflasyon düşüş eğilimine girse de yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Açık Mektup" gönderdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinde yer alan mektupta, kira fiyatlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kalemler hizmet enflasyonunda ataletin sürmesinin nedenlerinden biridir. Bu

kapsamda, kira ve eğitim kalemleri öne çıkmıştır. Kira artış oranlarının belirlenmesinde

gerçekleşen enflasyon büyük önem arz ederken, konut sektörü arz-talep koşulları da kira

enflasyonunu yukarıya çekmiştir. Böylelikle kira enflasyonu, diğer hizmet kalemlerinden hem

seviye hem de atalet yönünden ayrışmıştır. Yıl içerisinde genelde bir kez fiyat belirleyen ve

gerçekleşen enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan eğitim hizmetleri de yılın ilgili

döneminde enflasyonu yukarı çeken bir diğer unsur olmuştur. Diğer taraftan, özellikle yılın ikinci

yarısında lokanta-otel, eğlence-kültür, paket tur gibi talep koşullarına duyarlı bazı hizmet

kalemlerinde enflasyon daha ılımlı seyretmiştir."

"EKONOMİK KOŞULLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

enflasyon hedeflerine ulaşabilmek için gelecekteki ekonomik koşulları izlemeye devam edeceğini ve gerekli önlemleri alacağını açıkladı. Bu kapsamda, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda maliye politikasının da destekleyici olacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi