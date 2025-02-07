Beyoğlu'ndaki Tarihi Rumeli Han İçin Konkordato Kararı

Daha önce icra yoluyla satıldığı için gündeme gelen tarihi Rumeli Han için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Beyoğlu'ndaki Tarihi Rumeli Han İçin Konkordato Kararı

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde yer alan ve bir asırdan uzun bir geçmişe sahip Rumeli Han, geçmişte icra yoluyla satılığa çıkarılmıştı. Satışa sunulan bedel 1 milyar 600 milyon TL olarak belirlenmişti.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Son dönemde ise, Tarihi Rumeli Han Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato kararı verildi. 2024 yılına ait 622 Esas numarasıyla alınan karara göre, şirkete verilen geçici mühlet süresi, 2 ay süreyle uzatıldı. Mahkeme, kesin mühlet değerlendirme duruşmasının 20 Mart 2025 tarihinde yapılacağına karar verdi.

Beyoğlu'ndaki Tarihi Rumeli Han İçin Konkordato Kararı - Resim : 1

Konkordato talebine karşı çıkan alacaklıların, 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecekleri duyuruldu. Şirketin mali durumunu izlemek üzere atanan komiser heyetinde, mali müşavir Mehmet Semih Aydın, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve avukat Muhammed Balta yer alıyor.

Konkordato süreciyle ilgili gelişmeler, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından takip edilmeye devam edilecek.

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