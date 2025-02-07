Kira Zammı Hesaplaması Değişecek Mi? Merkez Bankası Başkanı'ndan Kritik Mesaj

12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zam oranları için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karahan, Enflasyon Raporu toplantısında "3 yıllık dezenflasyon sürecinde kira artışlarının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre belirlenmesi buna zarar verir mi" sorusuna yanıt verdi. İşte Karahan'ın o açıklaması...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Son Güncelleme:
Kira Zammı Hesaplaması Değişecek Mi? Merkez Bankası Başkanı'ndan Kritik Mesaj

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında kiralardaki son duruma özel bir paragraf açtı. “Verilere baktığımızda katılığın kira kaynaklı olduğunu görüyoruz. Olumlu ama hızlı düşecek değil. Bu katılık da sürecek. Kira enflasyonunun yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde olduğunu görüyoruz” diyen Başkan Karahan, “Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki dönemsel artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor” dedi.

Kira Zammı Hesaplaması Değişecek Mi? Merkez Bankası Başkanı'ndan Kritik Mesaj - Resim : 1

12 AYLIK ORTALAMA SÜRECE ZARAR MI VERİYOR?

Soru cevap kısmında dikkat çeken bir açıklama yapan Karahan 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zammı hesaplama yönteminin değişip değişmeyeceği sorusuna yanıt verdi. “Özellikle kiralardaki artışlar birçok kalemi etkiliyor. 3 yıllıkdezenflasyon sürecinde kira artışlarının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre belirlenmesi sürece zarar verir mi?” diye sorulan Karahan şunu söyledi:

“Kirada atalet yüksek. Stok hesaplaması nedeniyle de yüksek seyrediyor. Yenilenen sözleşmeler manşete enflasyona göre düşük seyrediyor. Gelecek dönemde düşecek. Arz talep dengesinde dengesizlik devam edecek ama görünüm olumlu.”

Kira Zammı Hesaplaması Değişecek Mi? Merkez Bankası Başkanı'ndan Kritik Mesaj - Resim : 2

ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI YÜZDE 56,35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak 2025’te aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 olarak açıklanmıştı. Kira zam oranını belirleyen 12 aylık TÜFE ise 56,35 oldu. Yani Şubat ayı itibarıyla kontrat süresi dolan kiracılar için resmi zam oranı yüzde 56,35 olarak netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kira, kiracı
Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı! Karahan 'Hesaba Katmamıştık' Dedi: İşte 2025 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Karahan, 'Hesaba Katmamıştık' Diyerek Açıkladı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Yangın Felaketi Sonrası Akılalmaz Öneri! Turizmcilerden Acentelere Rant Kapısı: 'Denetimi Onlar Yapsın' Bolu'daki Yangın Felaketi Sonrası Akılalmaz Öneri
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı
Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek Şimşek Talimat Verdi, Kasada Artık Onlar Var
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar