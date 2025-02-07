Kira Zammı Hesaplaması Değişecek Mi? Merkez Bankası Başkanı'ndan Kritik Mesaj

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında kiralardaki son duruma özel bir paragraf açtı. “Verilere baktığımızda katılığın kira kaynaklı olduğunu görüyoruz. Olumlu ama hızlı düşecek değil. Bu katılık da sürecek. Kira enflasyonunun yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde olduğunu görüyoruz” diyen Başkan Karahan, “Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki dönemsel artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor” dedi.

12 AYLIK ORTALAMA SÜRECE ZARAR MI VERİYOR?

Soru cevap kısmında dikkat çeken bir açıklama yapan Karahan 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zammı hesaplama yönteminin değişip değişmeyeceği sorusuna yanıt verdi. “Özellikle kiralardaki artışlar birçok kalemi etkiliyor. 3 yıllıkdezenflasyon sürecinde kira artışlarının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre belirlenmesi sürece zarar verir mi?” diye sorulan Karahan şunu söyledi:

“Kirada atalet yüksek. Stok hesaplaması nedeniyle de yüksek seyrediyor. Yenilenen sözleşmeler manşete enflasyona göre düşük seyrediyor. Gelecek dönemde düşecek. Arz talep dengesinde dengesizlik devam edecek ama görünüm olumlu.”

ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI YÜZDE 56,35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak 2025’te aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 olarak açıklanmıştı. Kira zam oranını belirleyen 12 aylık TÜFE ise 56,35 oldu. Yani Şubat ayı itibarıyla kontrat süresi dolan kiracılar için resmi zam oranı yüzde 56,35 olarak netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi