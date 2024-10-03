Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor! 998 Milyon Dolarlık Artış

Merkez Bankası rezervlerinde 998 milyon dolarlık yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre yaşanan bu yükseliş sonrası 157 milyar 390 milyon dolara çıkan rezervler rekor kırdı.

Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor! 998 Milyon Dolarlık Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 998 milyon dolar artışla yeni zirvesini gördü.

TCMB verilerine göre, 27 Eylül itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Rekor! 998 Milyon Dolarlık Artış - Resim : 1

BRÜT REZERVLERDE AZALIŞ

Brüt rezervler 94 milyar 109 milyon dolardan 93 milyar 824 milyon dolara inerken, altın rezervleri 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece yeni bir zirve yaptı.

Bir önceki hafta 51 milyar 775 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 54 milyar 117 milyon dolara çıktı.

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