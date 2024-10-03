Emeklilikte ‘45 Yaş’ Muamması... EYT, Kademeli Emeklilik Derken SGK Uzmanı O Detayı Anlattı: 9 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2021 Sonrası Sigortalılar Dikkat!

Emeklilik yaşı ile ilgili hükümet kanadından açıklamalar peş peşe yapıldı. Özellikle AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, "Ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, bugün Türkiye’de 2 çalışana 1 emekli düşüyor" sözlerinin ardından emeklilik sisteminin değişeceği belirtilmişti. Güler, “Gelişmiş ülkelerde, 45-50 yaşında emekli olmaz ama bizde var. Bunu yaş olarak da prim miktarı olarak da süre olarak da daha gerçekçi bir zemine ulaştırmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

SGK UZMANI ‘BİLGİSİ Mİ YOK” DİYEREK GÜLER’E SESLENDİ

Bu kapsamlı çalışma ile prim ve yaş konusunda şartların sil baştan değişmesi beklenirken o açıklamaya SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Erdursun Abdullah Güler’in o sözlerini anımsatarak emeklilik yaşına ilişkin kritik detayları sosyal medya hesabından paylaştı. “Ülkemizde 9.9.1999 ve sonrasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında, 1.5.2021 sonrasında sigortalı olan kadın ve erkekler ise kademeli 65 yaşında emekli olurlar” diye yorumda bulunan Erdursun şunları dile getirdi:

“Neden sürekli emeklilikte 45-50 yaş vurgusu yapılarak ülkemizde emeklilik yaşı konusunda doğru olmayan bir algı yapılıyor anlamakta güçlük çekiyorum. Ülkemizde son 25 yıldır sigortalı olan kişileri ve bundan sonra da sigortalı olacakları da sanki mevcut yasalarımız 45-50 yaşında emekli ediyormuş gibi açıklamalar yapılıyor. Bu konuda bilgisi mi yok! Yoksa düşük emekli aylıklarına çözüm üretemedikleri için mi böyle bir algı yapıyorlar.”

BAĞ-KUR’LUYA PRİM EŞİTLEME

Öte yandan 9000 prim günü ile emekli olan Bağ-Kur’lu 1 milyon esnafın prim gününün tıpkı SSK’lılar gibi 7200 güne indirileceğini duyurulmasının üzerinden yıl geçti. Ayrıca ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesine yönelik düzenlemelerin de yeni dönemde çalışmaları yapılacak sosyal güvenlik reformu kapsamında ele alınabileceği ifade ediliyor. Ancak bu konularda da henüz bir adım atılmış değil.

EYT’NİN MALİYETİ

Maliyeti ile tartışmalara neden olan EYT kapsamında emekli olanların yaş ortalamaları 48,1 olurken geçtiğimiz yıl emekli olanların sayısı 2 milyonu bulmuştu. Maliyet ise 2024’te yaklaşık 577 milyar lira olarak hesaplandı.