Kuyumcular Hem Gram Altın Hem Çeyrek Altın İçin Yeni Tahmini Açıkladı! Rekor Sonrası Hedefler Değişti: ‘Bu Rakamlardan Satılacak…’

Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları rekorları bir bir kırmaya devam ederken kuyumcular tahmin değiştirdi. Kayseri’de sarraflık yapan Mehmet Karakoyun, yatırım yapacak vatandaşlara önerilerde bulunarak altın fiyatları için rakamları açıkladı.

ALTIN FİYATLARI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Altının son dönemde yükseliş trendine girdiğini dile getiren sarraf Mehmet Karakoyun, dünya gündemindeki çalkalanma ve savaş gündemlerinin altını tetiklediğini söyledi. Karakoyun, “Şu anda gram altın 3 bin 50 TL civarında, çeyrek altın ise 5 bin TL civarında satışa sunulmaktadır. Sene sonuna yaklaşırken gram altında beklenti 3 bin TL’nin üzerindeydi. Çeyrek altında da yine 5 bin TL’ye ulaşacağı yönündeydi. Bundan sonraki süreçte de konuşulan rakamlar 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arasında gram altının satılacağı, 5 bin 400 ile 5 bin 500 TL de çeyrek altının satılacağı rakamlar” ifadelerini kullandı.

PARA GİDER ALTIN KALIR!

Vatandaşların boşta duran paralarını altınla değerlendirmelerini tavsiye eden Karakoyun, “Çünkü gündemdeki son olaylardan sonra özellikle İran’ın gerçekleştirdiği savaş hamlesinden sonra altın bir atak halinde. Dünyanın parası altın. Yani burada döviz cinsinden ziyade dünya üzerindeki devletler ticaretlerini her zaman altın baz alarak yaparlar. Dünyadaki güçlü devletlerin altına yönelmesi zaten bunu bir işaretidir. Altın yatırımcısına güven veren bir maden. Kâğıt yanabilir, gidebilir. Ancak altın öyle bir maden değil düşse de sonuç olarak altın” şeklinde değerlendirmede bulundu.

3 EKİM 2024 KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 2.908,44 - SATIŞ(TL) 2.908,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 4.971,00 - SATIŞ(TL) 5.011,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 19.812,00 - SATIŞ(TL) 19.952,00

Kaynak: İHA