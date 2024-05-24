Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken 'enflasyon' açıklaması: TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yüksek seyreden enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, "TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken 'enflasyon' açıklaması: TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu.

Yüksek seyreden enflasyona ilişkin açıklamada bulunan Karahan, "Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" dedi.

"TL MEVDUATLARDA CİDDİ ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ"

Konuşmasının devamında Karahan, "Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken 'enflasyon' açıklaması: TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz! - Resim : 1

"DİJİTAL TL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

"Dijital TL çalışmaları devam ediyor" diyen Karahan, "Yeni fırsat ve zorluklar karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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