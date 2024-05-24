İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı.

TV100 yazarı İslam Memiş, faiz kararının ardından kaleme aldığı yazısında temmuz ayına dikkat çekti.

Memiş, "Avrupa Merkez Bankası (ECB), Temmuz’da faiz indirebilirim mesajı verdi. Tüm merkez bankalarından yılın son çeyreğinde beklediğim faiz indirimini sanırım ECB başlatacak. Ya jeopolitik gerilim işleri ne olacak?" diye yazdı ve şöyle devam etti:

- Tabikatlar hızlandı. Çin ordusu, Güney ve Doğu Çin Tayvan adası çevresinde tatbikat yapıyor

- Türkiye’de seferberlik düzenlenmesi Resmi Gazete’de yayımlandı

- Polonya, halkına ücretsiz askeri eğitim vermeye başladı

- Suikast ve kazalar ve davalar ile siyasi liderler değişiyor

- Merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokluyor.

Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor.

İyi düşünelim iyi olsun.

Ama her şey Temmuz’u işaret ediyor.