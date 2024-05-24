Benzine indirim geliyor

Tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42.74 TL

Motorin: 40.23 TL

LPG: 20.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42.66 TL

Motorin: 40.17 TL

LPG: 20.43 TL

Ankara

Benzin: 43.64 TL

Motorin: 41.16 TL

LPG: 20.87 TL

İzmir

Benzin: 43.89 TL

Motorin: 41.44 TL

LPG: 20.51 TL