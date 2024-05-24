Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Tahmini olarak benzin fiyatında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şu an için indirim öngörülmüyor, çünkü rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatında değişiklik yapılmayacak.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 42.74 TL
Motorin: 40.23 TL
LPG: 20.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 42.66 TL
Motorin: 40.17 TL
LPG: 20.43 TL
Ankara
Benzin: 43.64 TL
Motorin: 41.16 TL
LPG: 20.87 TL
İzmir
Benzin: 43.89 TL
Motorin: 41.44 TL
LPG: 20.51 TL