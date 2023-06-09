Merkez Bankası Başkanı Erkan, 22 yıl önce torpile isyan edip ülkeyi terk etmiş!

Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan'ın 22 yıl önce torpile isyan ederek Türkiye'yi terk ettiği ortaya çıktı.

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Merkez Bankası Başkanı Erkan, 22 yıl önce torpile isyan edip ülkeyi terk etmiş!

Sözcü yazarı Sultan Uçar, "Gözyaşı Bavulları!" başlık yazısında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bilinmeyenlerini anlattı. Uçar, Erkan'ın 22 yıl önce torpile kızarak Türkiye'yi terk ettiğini belirtti. Uçar'ın aktardıklarına göre yeni Merkez Bankası Başkanı, yaptığı hiçbir başvurudan olumlu dönüş alamadı ve ülkeyi terk etmeye karar verdi.

Uçar, Erkan'ın hikayesini anlattığı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Erkan; “Türkiye'de hayal kırıklığına uğradım. Devlet bizi yetiştirip, sahip çıkmadı. Bedava staj başvurumu şirketler reddetti. Ne bir Türk şirketi, ne bir yatırım kuruluşu sahip çıktı. İngiltere'deki yarışma için 300 dolarlık uçak bileti parası bulamadım. Günlerce evde bavulum hazır, ağlayarak bekledim. Türkiye'de doktora yapmak istiyorum ama hep birilerinin yakınlarına öncelik sağlanıyor. Ülkeme hizmet etmek ve insan kayırmacılığına son vermek için bir gün mutlaka geri döneceğim” diyerek elinde bavulu, beyninde projeleriyle ABD'ye gitti. 25'inde profesör, Harvard, Stanford derken, küresel şirketlerde CEO oldu. 22 yılda ne değişti? Türkiye'yi bilimle kalkındıracak Gaye'ler, o gün gibi bugün de gitti, gidiyor. 

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Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
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