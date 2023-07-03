Merkez Bankası, 2024'e kadar o kararı rafa kaldırdı

Merkez Bankası, 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi.

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Merkez Bankası, 2024'e kadar o kararı rafa kaldırdı

Merkez Bankası, Özet Döviz Pozisyon Raporlama’nın kapsam ve süresinde değişikliğe gitti.

Raporlama yükümlülüğü; toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için Ocak 2024’e, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri firmalar için 30 Haziran 2023’e ertelenmişti.

Değerlendirmeler sonrası raporlama yükümlülüğü, 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde Ocak 2024’e ertelendi.

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