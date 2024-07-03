Memur Zammı Sonrası Kıdem Tazminatı Tavanı Belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Bu tarihten itibaren emeklilik dahil, kıdem tazminatı almaya hak kazanarak işten ayrılanların ücretleri de artış gösterecek.

Memur Zammı Sonrası Kıdem Tazminatı Tavanı Belli oldu

Açıklanan verilere göre aylık enflasyon yüzde 1.64 olurken yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklileri yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanların alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur maaşı zam oranıyla netleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı 41 bin 827 liraya yükseldi.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile açıklanıyor.

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