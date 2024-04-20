Mehmet Şimşek, IMF başkan yardımcısıyla görüştü: Ne konuşuldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile görüştü. Gopinath görüşmeyle ilgili, "Mükemmel sohbet" paylaşımında bulundu.

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Mehmet Şimşek, IMF başkan yardımcısıyla görüştü: Ne konuşuldu?

ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile görüştü.

Gopinath görüşmenin fotoğraflarını X hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet."

Mehmet Şimşek, IMF başkan yardımcısıyla görüştü: Ne konuşuldu? - Resim : 1

"BİZ DE TAVSİYE EDERDİK"

Öte yandan Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerini belirten IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer ise, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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