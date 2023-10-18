MEB'e bağlı okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Eğitim-öğretim kurumlarında pansiyon ücretleri, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 27 bin 900 lira, özel eğitim okullarında 37 bin 600 lira olarak belirlendi.

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MEB'e bağlı okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların 2024 yılı pansiyon ücretleri açıklandı.

Buna göre, ilk ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ücreti 27 bin 900 lira belirlendi.

Bu miktar özel eğitim okullarında 37 bin 600 lira, mesleki eğitim kurumlarında 31 bin 300 lira olacak.

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yurt Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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