Mahfi Eğilmez'den Faiz İndirimi Açıklaması: 'Böyle Bir İfadem Hiç Olmadı'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, faiz indirimiyle ilgili açıklamalarının bazı basın organları tarafından yanlış aktarıldığına dikkat çekerek "Beni izleyenler böyle bir yorum yapmayacağımı bilirler" diye konuştu.

Mahfi Eğilmez'den Faiz İndirimi Açıklaması: 'Böyle Bir İfadem Hiç Olmadı'

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, faiz indirimine yönelik sözlerinin yanlış aktarıldığını belirtti.

Eğilmez, faiz indirimine yönelik tarih vermeyeceğini söylerken, Türkiye ekonomisinin sürprizlere açık olduğunu da belirtti.

'BÖYLE BİR İFADEM HİÇ OLMADI'

İktisatçı Eğilmez, faiz indiriminde ne olacağını değil, ne olması gerektiğini söylediğine dikkat çekerek şunları paylaştı:

“Bazı yayın organlarında "Mahfi Eğilmez faiz indirimi olacak dedi ve tarih verdi" diye başlıklar gördüm. Beni izleyenler böyle bir yorum yapmayacağımı bilirler. Çünkü Türkiye gibi sürprizlere açık bir ekonomide ne karar verileceğini tahmin etmek falcılık gibidir. Dolayısıyla ben ne olacağı konusunda değil ne olması gerektiği konusunda yorum yaparım. Eylülden sonra düşük oranlı faiz indirimi yapılması gerektiğini söyledim. Faiz indirimi yapılacak diye bir ifadem hiç olmadı.”

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