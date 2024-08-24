Fitch'ten Korkutan İşsizlik Açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yaptığı son açıklamada, dünyadaki gelişmiş ülkelerde artan işsizlik oranlarına dikkat çekti. İşsizlik ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre'de artış gösterdi.

Fitch'ten Korkutan İşsizlik Açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, işsizlik oranlarının son 6 ayda birçok büyük gelişmiş ekonomide tırmandığını bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, işsizlik oranlarının tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam etse de iş gücü piyasası koşullarının gevşemesinin ücret enflasyonundan biraz baskıyı almaya başladığı belirtildi.

Bu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerini haklı çıkarmalarına yardımcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada işsizlik oranlarının ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre'de artış gösterdiği kaydedildi.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE İŞSİZLİK ARTTI

Fitch’in açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'de bir yıl önce yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,3'e yükseldi. İngiltere'de Kasım 2023'te yüzde 3,8 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 4,2'ye çıktı. Kanada'da Ocak 2023'te yüzde 5 olan oran Temmuz 2024'te yüzde 6,4 oldu. Almanya'da Mayıs 2023'te yüzde 2,9 olan oran Haziran 2024'te yüzde 3,4'e yükseldi. Avustralya'da Haziran 2023'te yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,2'ye çıktı. İsviçre'de Haziran 2023'te yüzde 2 olan işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 2,5 oldu."

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