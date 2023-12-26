Mahfi Eğilmez: Trafik polisinin Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?

Suç örgütlerine ve kara para aklama suçunu işleyen fenomenlere yapılan operasyonlar sonrası ele geçirilen lüks arabaların akıbeti merak konusu olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah X(eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi" demişti.

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, polise geçen araçlarla ilgili açıklama yaptı.

Mahfi Eğilmez, "Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?" dedi.

Eğilmez'in açıklamaları şöyle:

"Fenomenlerin el konulan lüks arabalarının (Maserati, Ferrari, Mercedes vb.) trafik polisine tahsis edilmesi bir tek bana mı tuhaf geliyor? Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var? Maserati ile gelip Clio'ya ceza yazan trafik polisinin yazdığı ceza o arabanın benzin masrafını karşılamaz. Satarsınız o arabaları ve bütçeye gelir yazarsınız sonra eğer ihtiyaç varsa her birinden gelen parayla en az 3 - 4 tane normal araba alır polise tahsis edersiniz. Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?"

Fenomenlerin el konulan lüks arabalarının (Maserati, Ferrari, Mercedes vb.) trafik polisine tahsis edilmesi bir tek bana mı tuhaf geliyor? Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var? Maserati ile gelip Clio'ya ceza yazan trafik polisinin yazdığı ceza o… December 26, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem