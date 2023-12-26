Komisyonun anlaştığı asgari ücret zammı ortaya çıktı: 'Erdoğan beğenmedi, Mehmet Şimşek’le pazarlığa girdi'

Yüksek enflasyona yol açan politikalar nedeniyle resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de gündem, artık 'ortalama maaş' haline gelen asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafının görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda AKP'ye desteğiyle bilinen gazeteci Cem Küçük, iktidara yakın mahallenin amiral gemisi durumundaki Sabah gazetesinin haberine referans vererek dikkati çeken ifadeler kullandı:

"(...) Şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Aslında 16 bin TL'de anlaşılıyor. Yani 'bu kurtarır' diye. Erdoğan, 'Bu 17 bin TL olursa bunun bütçeye maliyeti ne olur?' diye Sayın Şimşek'ten ve galiba ekibinden bir hesap yapmasını rica ediyor.

Ona göre bakacaklar 16 mı olsun, 17 mi olsun diye. Sabah gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. '16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor' diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor."

'SABAH GAZETESİ YAZIYORSA MUTLAKA İÇERİDEN BİLGİ ALIYORDUR'

Programın moderatörü de Küçük'e yanıt verirken "16 bin TL'de mutabık kalındı diye Sabah Gazetesi yazıyorsa içeriden mutlaka bir bilgi alıyordur" görüşünü dile getirdi:

"Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. 'Şu kadar da benden' yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu."

📌Asgari Ücret kaç lira olacak?



"16 Bin TL’de anlaşıldı. Erdoğan 17 Bin TL’nin maliyetini sordurdur."



Cem Küçük ve Murat İde ile Medya Kritik#MedyaKritik@cemkucuk55 @Murat_ide pic.twitter.com/AIaDu8NYdp — TGRT HABER (@tgrthabertv) December 25, 2023

Olası zam oranları ve yapılmaları durumunda asgari ücretin geleceği seviyeler ise şöyle:

Yüzde 30: 14 bin 822 TL

Yüzde 35: 15 bin 392 TL

Yüzde 40: 15 bin 962 TL

Yüzde 45: 16 bin 532 TL

Yüzde 50: 17 bin 103 TL