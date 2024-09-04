LPG'ye Zam Geldi! Tabelalar Değişti
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 1,30 TL zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı, tabelalar değişti.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.