LPG'ye Zam Geldi! Tabelalar Değişti

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 1,30 TL zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı, tabelalar değişti.

LPG'ye Zam Geldi! Tabelalar Değişti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler
LPG Zam
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem
BYD'den Dev Anlaşma: Sektörde Taşlar Yerinden Oynayacak BYD'den Sektörde Taşları Yerinden Oynatacak Hamle: Alman Devini Satın Aldı
Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı! Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!
Talep Dipte... Darphane Altın Basım Adedini Düşürdü Darphane Altın Basım Adedini Düşürdü