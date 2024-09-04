BYD'den Dev Anlaşma: Sektörde Taşlar Yerinden Oynayacak

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD, Türkiye'deki fabrika yatırımlarını sürdürürken Almanya'da dikkat çekici bir adım attı. Almanya'da BYD'nin distribütörü olan Hedin Electric'i satın alan BYD, bu hamle ile Almanya pazarında daha etkin bir rol oynamayı planlıyor.

ALMANYA'DAKİ SATIŞ PERFORMANSI

BYD'nin Almanya'daki satış performansı, yılın ilk yarısında beklenenin altında kaldı. 30 bayiye sahip olmasına rağmen, ilk altı ayda yalnızca 2 bin araç satışı gerçekleştirebildi. Bu düşük performans, BYD'yi Almanya pazarında daha fazla kontrol sağlamak için distribütörleriyle ortaklıklar kurmaya veya satın almalar yapmaya yönlendirdi.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

BYD, Hedin Electric'in Almanya'daki operasyonlarını devralacak. Bu kapsamda, BYD Automotive GmbH, BYD araçlarının ve yedek parçalarının Almanya'daki satış faaliyetlerinin yanı sıra, Stuttgart ve Frankfurt'taki mağazalarının yönetimini üstlenecek. Anlaşmanın şu anda onaya tabi olduğunu belirten BYD, sürecin dördüncü çeyrekte tamamlanmasını öngördüğünü açıkladı.

Bu stratejik satın alma, BYD'nin Avrupa pazarındaki pozisyonunu güçlendirmeyi ve Almanya'daki satışlarını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem