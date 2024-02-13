Kuraklık vurdu: Çikolataya rekor zam yolda

Küresel kakao fiyatlarında rekor artış yaşandı. Çikolata üreticileri, zamların yolda olduğunu söyledi.

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Kuraklık vurdu: Çikolataya rekor zam yolda

Ekonomim'den Evrim Küçük'ün haberine göre, en büyük kakao çekirdeği üreticileri Gana ve Fildişi Sahilleri’nde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında rekor getirdi. Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri, ürünlerinde fiyat artışı uyarısı yaptı.

Dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında yeni bir rekor getirdi. New York Emtia Borsası’nda kakao fiyatları ton başında 6.000 dolara dayanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı analistler, fiyatların yıl mevcut seviyelerden gerilerek bitireceği tahmininde bulunuyor. Bazıları ise fiyatların sert şekilde yükselmeye devam edeceği uyarısı yapıyor.

FİYATI BİR YILDA KATLANDI

Özellikle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesine yol açan El Niro’nun Batı Afrika’daki olumsuz etkisiyle, çikolatanın ham maddesi olan kakaonun fiyatı son 1 yılda iki katından fazla artış gösterdi. Kakao fiyatları, sınırlı arza ilişkin devam eden endişelerle ICE’de 5.970 doları test edip, sonrasında 5.890 dolara indi. Londra’da da fiyatlar 4.800 sterlin seviyelerine geldi.

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