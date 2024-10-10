Kur Korumalı Mevduat'ta Düşüş Sürüyor! 1,5 Trilyon Liranın Altına Geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 511,7 milyar TL'den 1 trilyon 490,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 926,2 milyar TL'den 14 trilyon 954,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 940,5 milyar TL'den 17 trilyon 606,1 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 829,2 milyar TL'den 1 trilyon 837,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 624,4 milyar TL'den 1 trilyon 629,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 260,9 milyar TL'den 264,6 milyar TL'ye çıktı.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI AZALDI

Öte yandan bir önceki hafta 171 milyar 166,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Ekim ile sona eren haftada 170 milyar 261 milyon dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 107,50 milyon dolar azalarak 105 milyar 748,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 223,20 milyon dolar artarak 64 milyar 512,30 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 50 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 634 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 684 milyon dolar artış gösterdi.