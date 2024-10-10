SSK’lısından Bağ-Kur’lusuna, Memurundan Ev Kadınına… Canlı Yayında Sıraladı: 8 Yeni Reform Geliyor
Sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler yolda. Masada bekleyen dosyalarda emeklilerden çalışanlara, memurlardan ev kadınlarına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 8 yeni reform var. Köklü değişiklik getirecek düzenlemelerin detaylarını Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem canlı yayında anlattı. Erken emeklilik masadaki en önemli konu…
Emeklilik ve çalışma hayatına ilişkin reformlar bir süredir konuşuluyordu. Hükümet ilk adımı emekli maaşı farkları için atmaya hazırlanırken atılması beklenen diğer adımlar da belli oldu. Mini EYT paketi olarak adlandırılan emekliye reform paketinde Bağ-Kur prim eşitlemesi ile esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına kolay emeklilik hakkı, memura 3600 ek gösterge gibi konular da yer alıyor.
İŞTE MECLİS'E GELMESİ BEKLENEN 8 REFORM
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin detayları A Para canlı yayınında aktardı. 8 yeni reformu madde madde açıkladı. Meclis'e sunulacak taslaklar arasında yer alan o 8 reform:
- Esnafa erken emeklilik
- Ev kadınlarına kolay emeklilik
- Memurlara ek gösterge
- Esnek çalışma
- Yeni emeklilik sistemi
- Emekliye ek zam
- İkinci emeklilik sistemi
- 2025'te emekli maaşının düşüşüne önlem
ESNAFA PRİM EŞİTLEMESİ
Erdem, “Yeni yasama dönemi ile birlikte birçok reform ve yasal düzenleme beklenmektedir. Bu reformların çoğu, Orta Vadeli Program doğrultusunda hazırlanmış bir takvim çerçevesinde Meclis'e sunulacaktır. Erken emeklilik gibi konular, küçük esnaf için öngörülmekte ve 7.200 gün olan prim ödeme şartının, 9.000 günden nasıl değişeceği üzerinde tartışmalar sürmektedir. Bu düzenlemeler, geniş kitleleri etkileyecek önemli değişikliklerdir” dedi.
EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK
Faruk Erdem’in yapılacak olan değişikliklere ilişkin açıklamaları şöyle:
“Ev kadınları için sosyal güvence ve isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi gibi kolaylıkların sağlanması beklenmektedir.
MEMURA 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN GELECEK?
Ayrıca memurlar için 3600 ek gösterge verilmesi üzerinde de çalışmalar yapılmakta, bu düzenleme muvazzaf memurlar için otomatik hale getirilebilir.
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ
Yeni emeklilik sistemi, daha fazla prim ödeyerek maaşların arttığı bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Burada amaç, emekli maaşlarının düşürülmesi değil, çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek bir model oluşturmaktır. Ayrıca, 2024-2025 yıllarında emekli olanların maaş farklarının giderilmesi için tedbirler alınacağı belirtilmektedir.
EMEKLİYE EK ZAM VE TABAN MAAŞ
Emekli maaşlarının düşeceğine dair iddiaların yanlış olduğu sıkça vurgulanmakta, mevcut maaşların korunacağı ifade edilmektedir. Ocak ayında taban maaş artışlarının kaçınılmaz olduğu ve emeklilere ek zam yapılacağı beklentileri gündemde yer alıyor.
Yüksek prim ödenerek emekli olan bireylerin, daha düşük primle emekli olanlarla eşit maaş alması durumu, sosyoekonomik adalet açısından tartışma konusu. Çalışanlar arasında bir eşitlik sağlanması için yeni bir sistemin uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Bu düzenleme hem adaletsizlik algısını azaltacak hem de sıfır zam gibi sorunları ortadan kaldıracak.”