SSK’lısından Bağ-Kur’lusuna, Memurundan Ev Kadınına… Canlı Yayında Sıraladı: 8 Yeni Reform Geliyor

Emeklilik ve çalışma hayatına ilişkin reformlar bir süredir konuşuluyordu. Hükümet ilk adımı emekli maaşı farkları için atmaya hazırlanırken atılması beklenen diğer adımlar da belli oldu. Mini EYT paketi olarak adlandırılan emekliye reform paketinde Bağ-Kur prim eşitlemesi ile esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına kolay emeklilik hakkı, memura 3600 ek gösterge gibi konular da yer alıyor.

İŞTE MECLİS'E GELMESİ BEKLENEN 8 REFORM

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin detayları A Para canlı yayınında aktardı. 8 yeni reformu madde madde açıkladı. Meclis'e sunulacak taslaklar arasında yer alan o 8 reform:

Esnafa erken emeklilik

Ev kadınlarına kolay emeklilik

Memurlara ek gösterge

Esnek çalışma

Yeni emeklilik sistemi

Emekliye ek zam

İkinci emeklilik sistemi

2025'te emekli maaşının düşüşüne önlem

ESNAFA PRİM EŞİTLEMESİ

Erdem, “Yeni yasama dönemi ile birlikte birçok reform ve yasal düzenleme beklenmektedir. Bu reformların çoğu, Orta Vadeli Program doğrultusunda hazırlanmış bir takvim çerçevesinde Meclis'e sunulacaktır. Erken emeklilik gibi konular, küçük esnaf için öngörülmekte ve 7.200 gün olan prim ödeme şartının, 9.000 günden nasıl değişeceği üzerinde tartışmalar sürmektedir. Bu düzenlemeler, geniş kitleleri etkileyecek önemli değişikliklerdir” dedi.

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Faruk Erdem’in yapılacak olan değişikliklere ilişkin açıklamaları şöyle:

“Ev kadınları için sosyal güvence ve isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi gibi kolaylıkların sağlanması beklenmektedir.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN GELECEK?

Ayrıca memurlar için 3600 ek gösterge verilmesi üzerinde de çalışmalar yapılmakta, bu düzenleme muvazzaf memurlar için otomatik hale getirilebilir.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

Yeni emeklilik sistemi, daha fazla prim ödeyerek maaşların arttığı bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Burada amaç, emekli maaşlarının düşürülmesi değil, çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek bir model oluşturmaktır. Ayrıca, 2024-2025 yıllarında emekli olanların maaş farklarının giderilmesi için tedbirler alınacağı belirtilmektedir.

EMEKLİYE EK ZAM VE TABAN MAAŞ

Emekli maaşlarının düşeceğine dair iddiaların yanlış olduğu sıkça vurgulanmakta, mevcut maaşların korunacağı ifade edilmektedir. Ocak ayında taban maaş artışlarının kaçınılmaz olduğu ve emeklilere ek zam yapılacağı beklentileri gündemde yer alıyor.

Yüksek prim ödenerek emekli olan bireylerin, daha düşük primle emekli olanlarla eşit maaş alması durumu, sosyoekonomik adalet açısından tartışma konusu. Çalışanlar arasında bir eşitlik sağlanması için yeni bir sistemin uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Bu düzenleme hem adaletsizlik algısını azaltacak hem de sıfır zam gibi sorunları ortadan kaldıracak.”