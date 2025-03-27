Kur Korumalı Mevduatta Düşüş Devam Ediyor

BDDK'nın son yayımladığı verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Kur Korumalı Mevduatta Düşüş Devam Ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki hareketliliğe ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 798,8 milyar TL'den 779 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 251,2 milyar TL'den 17 trilyon 491,6milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 428,4 milyar TL'den 20 trilyon 979,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 157,1 milyar TL'den 2 trilyon 160,6 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 880,1 milyar TL'den 1 trilyon 907,6 milyar TL'ye indi. Takipteki alacaklar ise 341,7 milyar TL'den 347,6 milyar TL'ye çıktı.

Kur Korumalı Mevduat Düşüş YavaşladıKur Korumalı Mevduat Düşüş YavaşladıEkonomi

Etiketler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kur Korumalı Mevduat (KKM)
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
Önemli Bulgular Elde Edildi! Kazancının Yüzde 10'u Kadar Ceza: 'Yaptırımdan İmtina Edilmeyecek' Diyerek Uyardı İhbarlar Arttı, Harekete Geçildi! Kırmızı Ette Büyük Ceza Yolda
Beklenmedik Toplantının Detayları Ortaya Çıktı! Merkez Bankası'ndan 'Sıkılaşma' Mesajı Beklenmedik Toplantının Detayları Ortaya Çıktı!
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Uludağ'da Kapatılan Kervansaray Otel'de Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'daki Faciadan Bir Acı Haber Daha
IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı... IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Kritik Döviz Kuru Detayı...
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!