Kur Korumalı Mevduatta Düşüş Devam Ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki hareketliliğe ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 798,8 milyar TL'den 779 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 251,2 milyar TL'den 17 trilyon 491,6milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 428,4 milyar TL'den 20 trilyon 979,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 157,1 milyar TL'den 2 trilyon 160,6 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 880,1 milyar TL'den 1 trilyon 907,6 milyar TL'ye indi. Takipteki alacaklar ise 341,7 milyar TL'den 347,6 milyar TL'ye çıktı.