Küçük Yatırımcı Borsadan Çıkıyor

Pandemide dünyada artan finansal piyasalara ilgi Türkiye'de de görülmüştü. Sonrasında yükselen enflasyona karşın Borsa İstanbul'da sıklaşan halka arzların getirileri, "tavan serileri" ve yükselişler küçük yatırımcının daha da ilgisini çekmişti.

Halka arzlardaki azalış ve son arzlarda tavanların görülmemesiyle küçük yatırımcı borsayı terk etmeye başladı.

Sözcü'nün haberine göre, Haziran 2024'te sadece 2 şirketin ilk halka arzı ve azalan getirilerle milyonlarca talep gelen halka arzlara katılımı 500 binli seviyelere indi.

Sayıları da getirileri de azalan halka arzların etkisi, BİST 100 endeksinde rekor serisinin sürmemesiyle pay senedi yatırımcı sayısını haziran ayında 690 bin 776 kişi azalttı. Borsa İstanbul'da 8 milyon 328 bin olan yatırımcı sayısı 7 milyon 637 bine geriledi.

HALKA ARZ YATIRIMCISI GİDİYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, portföyünde 250 bin lira ve üzerinde hisse yatırımı olanların sayısı artarken, 1.001 ila 5.000 TL arasında hesap büyüklüğü olan yatırımcı sayısı bir ayda 500 bin kişiye yakın düştü.

Halka arz yatırımcısı olarak da adlandırılan bu yatırımcı grubu, mayıs ayında 2 milyonun üzerinde olurken, haziran sonunda 1 milyon 503 bin kişiye kadar geriledi. Yine halka arz yoğunluklu olduğu görülen 101 ila 1.000 TL arasında varlığı olan yatırımcı sayısı da 1 milyonun altına gerileyerek 911 bin 694 kişi oldu.

ZENGİN, DAHA DA ZENGİN OLDU

700 bin kişiye yakın yatırımcının gitmesine karşın, borsada toplam portföy değerleri haziranda yüzde 2,1 büyüyerek 5 trilyon 972 milyar lira oldu.

Portföy büyüklüğü haziranda 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcı sayısı artarak 204 bin 507 kişi, 5 milyon TL'nin üzerinde olan yatırımcı sayısı 23 bin 212 kişi ve 10 milyonun üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı da 20 bin 643 kişi oldu.

MİLYONERLER ARTIYOR

Borsa İstanbul'un yatırımcıları Ocak-Haziran döneminde nette 6 bin 402 kişi azalırken, 1 milyon TL ve üzerinde portföyü olan yatırımcıların sayısı aynı dönemde nette 61 bin 730 kişi arttı.

2023 sonunda borsada milyoner olan 186 bin 632 kişi bulunurken, 2024 Haziran milyonerlerin sayısı 248 bin 362 kişiye ulaştı.