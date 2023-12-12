Kriz derinleşti, inşaat maliyeti katlanarak büyüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 arttı.

AYLIK OLARAK EN ÇOK MALZEME ARTTI

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı.

YILLIK EN ÇOK İŞÇİLİK ARTI

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,47 arttı.

BİNA İNŞAARI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 65,02 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,31 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR YILLIK YÜZDE 68,88 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,04 arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem