Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor
Kredi kartlarında temassız ödemede yeni dönem yarın başlayacak. Alınan karara göre, temassız ödemede şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarılacak.
Kredi kartları ve mobil cihazlar üzerinden yapılan ödemelerde yeni dönem yarın resmen başlayacak.
Ürün ve hizmetlerin fiyatlarına zam üstüne zam gelirken, kredi kartı ve mobilde temassız ödemede şifresiz ödeme limiti yetersiz kalmaya başladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nisanda bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildiğini bildirmişti.
1 Temmuz’la birlikte yeni dönem resmen başlayacak.
Buna göre, temassız ödemede şifresiz işlem limiti 750 TL’den 1500 TL’ye çıkacak.