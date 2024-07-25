Kredi Kartı Kullanımına Sınırlama mı Geliyor? Uzman İsim Uyardı

Kredi kartı kullanımında dikkat çeken bir artış yaşandı. Uzman isim bu artışa karşılık uyardı.

Geçtiğimiz gün kart kullanım verilerini açıklayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartların kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 arttığını açıklamıştı.

Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın kredi kartlarında nakit avansın taksit sayılarını düşürmesi ve buna karşın kredi kartı faiz oranlarını artırmasına rağmen vatandaşların kart kullanımındaki bu artış dikkat çekti. BKM verilerine göre, kartlı ödemelerin tutarı 1,27 trilyon TL’ye yükseldi.

Milliyet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartı kullanımındaki bu artışı değerlendirdi. Bayram’ın ifadeleri şöyle:

“Kredi kartı harcamalarında ciddi artış var. Bu büyüme Bankalararası Kart Merkezi ve Merkez Bankası tarafından sıkı bir takip içerisinde. Bayram haftası ve bayram sonrası dönemde tatil yapıldı. Tatil harcamaları da kredi kartı harcamalarına yansıdı.

Kredi kartının amacına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Bununla ilişkin şu an için alınmış bir önlem yok. Kredi kartlarına bir limit sınırlaması, taksit sınırlaması olur mu? Bununla ilgili bir çalışma yapılır mı? Bunları hep kamuoyunda konuştuk. 3 ayda 44 milyar TL civarında turizm harcaması gerçekleşti. Burada bir canlılık olduğu sürece hizmet sektöründe katılık devam edecektir. Kredi kartı harcamalarının asıl sebebi maaşlara yapılmayan zamlar ve tatil harcamalarıdır.

‘BU FAİZLER ÇOK YÜKSEK’

Yaz ayları boyunca kartlı harcamalarda artış bekliyorum. Kartlı harcamalar üçüncü çeyreğin sonuna kadar devam edecektir. Eylül ayı gibi yavaşlama oluşabilir. Kasım ayında ben ciddi bir yavaşlama bekliyorum. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemeler var. Çek, senet ile ödeme yapmak yerine kredi kartı ile ödeme söz konusu. Kredi kartı faizleri yüksek. Siz asgari borcu öderseniz yüzde 4,25 faiz alınırken, asgariden fazla olan ödenmeyen kısım için yüzde 4,55’lik aylık faiz söz konusu. İşletme bankadan kredi çekemiyorsa kredi kartı ile harcama yapıyor ve bu faiz oranlarıyla karşılaşıyor.

Ben ticari kredi kartlarına bir miktar sınırlama gelmesiyle birlikte hane halkının kişisel harcamalarının kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Kişinin geliri beyan edilerek bir kredi kartı limiti belirlenmeli ve bazı sektörler için kredi kartı taksit sınırlaması getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari borcu öderseniz yüzde 4,25 faiz oranı var. Son ödeme tarihini geçirdiğinizde asgari ödemeden daha fazla olan tutar için yüzde 4,55’lik aylık faiz oranı var. Bu faizler çok yüksek.”