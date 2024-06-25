Köprülere temmuz ayarı... Geçiş ücretlerine zam yolda!

Hazine’nin Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde sadece yılın ilk yarısı için işletmeci firmalara ödediği tutar 18 milyar lirayı aştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “İktidar şirketlerin kur kaybını dert edindi. Dolarları üç beş şirkete aktarmaya devam ediyor” dedi.

FATURA ARTACAK

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Hazine’nin, yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde verilen garantiler nedeniyle sadece ilk 6 ay için işletmeci firmalara 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirten Yavuzyılmaz, “Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor” diye konuştu.

“1 Temmuz itibarıyla bu projelerde yapılacak kur ayarı ile geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü’nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 740 TL, Avrasya Tüneli’nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 180 TL olacak” açıklamasını yapan Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak” dedi.