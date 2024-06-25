Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti

Akaryakıtta beklenen fiyat artışı gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Buna göre benzine 2 TL, motorine ise 1,68 TL zam uygulandı. Yeni tarifeye göre İstanbul'da benzin ve motorinin litresi 42 TL'yi aştı.

Döviz kurları ve uluslararası petrolün satışına göre değişen akaryakıt fiyatlarında yaşanan yeni gelişme sonrası benzin istasyonlarının tabelaları bir kez daha değişti.

21 Haziran Cuma günü yapılması beklenirken 25 Haziran'a ertelenen benzin ve motorin zammı, pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece benzinde 2 TL, motorinde ise 1,68 TL fiyat artışı yaşandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi 42,27 TL, motorinin litresi 42,38 TL'den satılırken LPG fiyatı ise ortalama 20,19 TL olarak belirlenmiş durumda.