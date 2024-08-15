Bu Geceden İtibaren Geçerli! Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam

Türkiye'de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak. İşte yeni tarife...

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Bu Geceden İtibaren Geçerli! Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi hesabından yapılan açıklamada, “KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.” İfadesine yer verildi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNE ZAM

Yapılan düzenleme ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiller için geçiş 70 TL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş üçreti otomobiller için 33 TL, Osmangazi köprüsünden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL ve Çanakkale Köprüsü’nden otomobilleri için geçiş ücreti 585 TL, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

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Otoyol Zam Köprü Boğaziçi Köprüsü Çanakkale Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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