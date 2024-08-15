Açlık ve Yoksulluk Sınırındaki Artış Hız Kesmiyor

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası, ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Temmuz 2024 Dönem Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin 423 lirayı bulurken, yoksulluk sınırı 67 bin 186 lira oldu. Raporda, tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 31 bin 181 lira olarak hesaplandı.

Günlük harcama gereksiniminin 647 lira olduğuna yer verilen raporda şu bilgilere yer verildi:

“Günlük harcamalarda Temmuz 2024’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 181.81 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 132.55 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 170.90 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 57.1 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 33.49 liralık masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 8.52, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 15.07 lira harcama yapılması gerekmektedir.

'SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HARCAMA SEPETİNDE BİRİNCİ SIRADA'

Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 28.1 ile ilk sıradayken, et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 26.9 oldu. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 26.4 olarak gerçekleşti. Ekmek, makarna vb. için pay yüzde 11.2, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.5 oldu.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 635 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi yaklaşık 50.78 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.”

Kaynak: ANKA