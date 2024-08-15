Altının Kilogram Fiyatında Artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 685 bin liraya yükseldi.

Son Güncelleme:
Altının Kilogram Fiyatında Artış

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 685 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 685 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 644 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 350 bin 170,87 lira, işlem miktarı ise 643,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 732 milyon 201 bin 307,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Sık Sık Tartışan Çiftler Dikkat! İşte Kavgaları Yatıştıracak Altın KuralSık Sık Tartışan Çiftler Dikkat! İşte Kavgaları Yatıştıracak Altın KuralYaşam

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü
WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?
Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler
Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Girdi Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Girdi
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!